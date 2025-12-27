新城勁爆頒獎禮2025線上看｜鍾柔美現身成焦點 吳文忻奪得我撐女新人

新城勁爆頒獎禮2025今日（12月27日）下午3時於灣仔會展中心盛大舉行，這場年度音樂盛事將決出勁爆男女歌手等重要獎項。今年競爭異常激烈，勁爆男歌手十強包括姜濤、陳卓賢兩位Mirror成員，以及林家謙、張敬軒等實力派歌手，而勁爆女歌手十強則有容祖兒、謝安琪等天后級人物與新生代歌手同台較量。無論你身在何處，都可透過新城廣播App或MBO TV網絡電視全程直播收看這場音樂戰場。

