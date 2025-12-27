新城勁爆頒獎禮2025線上看｜鍾柔美現身成焦點 吳文忻奪得我撐女新人
新城勁爆頒獎禮2025線上看｜新城廣播App及MBO TV全程直播收看
錯過了現場門票也不用擔心，新城勁爆頒獎禮2025提供多個收看途徑讓樂迷同步感受現場熱力。觀眾可以下載或更新「新城廣播App」，透過內置的MBO TV網絡電視或知訊台收看全程直播，由於頒獎禮在去年開始不設電視台轉播，樂迷亦可直接登入MBO TV官方網站 https://mbo.metro.hk/ 進行收看，確保不會錯過任何精彩時刻和得獎結果。
播放時間：12月27日 下午3時
時間：下午3時
地點：灣仔香港會議展覽中心 Hall 5BC
直播連結：https://mbo.metro.hk/
51歲吳文忻受鄭秀文觸動圓歌手夢 入圍新城勁爆女新人積極拉票
勁爆男歌手十強激戰 姜濤陳卓賢Mirror雙雄入圍
今年勁爆男歌手十強名單星光熠熠，Mirror成員姜濤和陳卓賢雙雙入圍，與林家謙、張敬軒、陳健安、陳柏宇、馮允謙等實力派歌手同台競技，另外還包括Gareth.T湯令山、MC張天賦和張馳豪各有佳作。
勁爆女歌手十強爭霸 鍾柔美私照流出後首度現身成焦點
勁爆女歌手十強同樣競爭激烈，天后級人物容祖兒和謝安琪領銜出戰，與去年金獎得主Gin李幸倪形成三強鼎立局面。新生代代表包括姚焯菲、陳凱詠和鍾柔美，而經驗豐富的方皓玟、泳兒亦不容小覷。 值得留意是鍾柔美Yumi，在12月26日凌晨爆出親吻影片之後，首出席公開活動，去年曾奪得跳唱金獎的Yumi今年打入女歌手十強，而聲夢歌手向來是頒獎禮上的常客，今天出席能否奪獎成關注點。
回顧2024年頒獎禮爭議不斷
回顧去年2024年頒獎禮，主辦方曾聲稱縮減獎項數目至67個以確保「公平性」，並新增「最高榮譽大獎」和「十大卓越歌手獎」。然而最終未有頒發「最高榮譽大獎」，而「十大卓越歌手獎」得主亦無緣取得「勁爆男女歌手獎」，改為次十名歌手獲獎，引起不少討論。另外，華納唱片旗下歌手連續第4年全數缺席，寰亞音樂和大國文化旗下歌手同樣缺席頒獎禮，僅MIRROR陳卓賢獲獎。
張敬軒林家謙Gin Lee稱霸上屆頒獎禮
回顧上屆頒獎禮最大贏家包括張敬軒、林家謙和Gin Lee，張敬軒憑《青春告別式》奪得勁爆年度歌曲、勁爆唱作人金獎和勁爆年度歌手三項大獎。林家謙則以專輯《ISFP》勇奪勁爆年度專輯和勁爆男歌手金獎，而Gin Lee憑藉出色表現獲得勁爆女歌手金獎。十大勁爆歌曲方面，林奕匡《搖籃下的歌》、周殷廷《三生有幸》、魏浚笙《傢俬》等作品榜上有名，反映去年樂壇百花齊放的盛況。
《勁爆2024》完整得獎名單
勁爆年度歌曲
《青春告別式》張敬軒
勁爆年度歌手
張敬軒
勁爆年度專輯
「ISFP」林家謙
勁爆男歌手
勁爆男歌手(金)：林家謙
勁爆男歌手(銀)：林奕匡
勁爆男歌手(銅)：周殷廷
勁爆女歌手
勁爆女歌手(金)：Gin Lee李幸倪
勁爆女歌手(銀)：江海迦
勁爆女歌手(銅)：泳兒
勁爆樂隊/組合
勁爆樂隊/組合(金)：Lolly Talk
勁爆樂隊/組合(銀)：Beanies
勁爆樂隊/組合(銅)：Andy is Typing…
勁爆歌曲
勁爆歌曲 1：《搖籃下的歌》林奕匡
勁爆歌曲 2：《三生有幸》周殷廷
勁爆歌曲 3：《傢俬》魏浚笙
勁爆歌曲 4：《神愛世人》鄧小巧
勁爆歌曲 5：《聆聽世界這分鐘》許廷鏗
勁爆歌曲 6：《中二寄生魂》陳柏宇
勁爆歌曲 7：《Drunk Dial》江海迦
勁爆歌曲 8：《Ride It Out》泳兒
勁爆歌曲 9：《黃言》黃妍
勁爆歌曲 10：《新牌仔》Gin Lee李幸倪
勁爆唱作人
勁爆唱作人(金)：張敬軒
勁爆唱作人(銀)：陳卓賢
勁爆唱作人(銅)：安俊豪
勁爆合唱歌曲
勁爆合唱歌曲(金)：《藝術與科學 From THE FIRST TAKE》林奕匡 / 黃妍/ 葉巧琳
勁爆合唱歌曲(銀)：《Girls Talk》施匡翹 / JC陳詠桐
勁爆合唱歌曲(銅)：《公審法院》黃筠兒 / 趙展彤 / 陳昭煊
勁爆國語力歌曲
勁爆國語力歌曲(金)：《Talk To Me》曾比特
勁爆國語力歌曲(銀)：《BOOM!怪物星人》BOOM!怪物星人
勁爆國語力歌曲(銅)：《我管你》谷婭溦
勁爆十大卓越歌手
勁爆十大卓越歌手 1：曾比特
勁爆十大卓越歌手 2：周吉佩
勁爆十大卓越歌手 3：張馳豪
勁爆十大卓越歌手 4：魏浚笙
勁爆十大卓越歌手 5：小塵埃
勁爆十大卓越歌手 6：黃妍
勁爆十大卓越歌手 7：鄧小巧
勁爆十大卓越歌手 8：許廷鏗
勁爆十大卓越歌手 9：陳柏宇
勁爆十大卓越歌手 10：炎明熹
勁爆播放指數歌曲
《Feeling Lucky》Jackson Wang王嘉爾 / BIBI
勁爆 Z世代樂勢力
勁爆 Z世代樂勢力 跳唱歌手(金)：鍾柔美
勁爆 Z世代樂勢力 跳唱歌手(銀)：詹天文
勁爆 Z世代樂勢力 跳唱歌手(銅)：黃奕斌
勁爆 Z世代樂勢力 唱作歌手(金)：張天穎
勁爆 Z世代樂勢力 唱作歌手(銀)：周卓盈
勁爆 Z世代樂勢力 唱作歌手(銅)：黃明德
勁爆躍進男歌手
勁爆躍進男歌手(金)：林智樂
勁爆躍進男歌手(銀)：力臻
勁爆躍進男歌手(銅)：冼靖峰
勁爆躍進女歌手
勁爆躍進女歌手(金)：姚焯菲
勁爆躍進女歌手(銀)：麗英
勁爆躍進女歌手(銅)：谷婭溦
勁爆男新人
勁爆男新人(金)：曾傲棐
勁爆男新人(銀)：羅啟豪
勁爆男新人(銅)： T.MAX海淦清
勁爆女新人
勁爆女新人(金)：林芊瑩
勁爆女新人(銀)：黃健怡
勁爆女新人(銅)：林愷鈴
勁爆曲/詞/編/監
勁爆作曲：陳卓賢 [《鑿》主唱: 陳卓賢] 勁爆填詞：梁栢堅 [《唞》主唱: 陳柏宇Feat. Yellow!野佬] 勁爆編曲：Zarahn [《靈魂奇異點》主唱: Lolly Talk] 勁爆監製：JNYBeatz [《My Type》主唱: 周子涵]