逆天奇案｜第11至15集劇情劇透：馮盈盈爭做女主人、楊明寸爆登場
文：東方新地
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《逆天奇案》人物關係圖
《逆天奇案》第十一集劇情劇透(05/17) 洪卓立客串直認殺人
陳展鵬載馮盈盈回家，汽車突然不受控制，幸得馮盈盈及時解危。馮盈盈認定事故跟殺虎案主謀有關……黃智賢被父親沈宏福查出他與蔣祖曼交往，萬分支持，還催促他結婚，黃智賢一笑置之。陳展鵬休假後復職即接手兇殺案，順利將兇手洪卓立拘捕，洪卓立亦直認殺人！不料案情極為複雜，陳展鵬要查出洪卓立的殺人計劃，才可成功將他入罪。蔣祖曼為洪卓立當代表律師，遭外界抨擊。黃智賢沒想到宏福亦跟隨主流言論，不滿蔣祖曼的立場，父子關係鬧僵。
《逆天奇案》第十二集劇情劇透(05/18) 楊明目中無人
馮盈盈於林夏薇出差的日子，照顧陳展鵬的日常起居，不知不覺代入了家中女主人的角色……宏福不斷給予黃智賢壓力，黃智賢由始至終不離不棄地支持蔣祖曼，令蔣祖曼更肯定自己找到對的人。陳展鵬調查殺人案未有進展，洪卓立還可保釋，引來社會不滿。陳展鵬組員吳浩光份外關注此案，發現到關鍵線索……四大社團之一的忠天社元老擺壽宴，O記聯同反黑組到場戒備，當紮頭目楊明駕駛超跑登場，引起全場注目，衝突一觸即發。
《逆天奇案》第十三集劇情劇透(05/19) 失蹤的楊明
楊明於忠天社內目中無人，連警察也不放在眼內，更與陳展鵬一隊人發生衝突。陳展鵬回想於警隊多年與楊明也有數面之緣，對他留下深刻印象。黃智賢帶蔣祖曼回家見宏福，蔣祖曼優雅的行為舉止贏得宏福歡心，挽回評價。馮盈盈在林夏薇離港期間，充當了陳展鵬家的女主人，還與陳展鵬一同領養小狗，感情越陷越深……陳展鵬、黃智賢要尋回突然失蹤的楊明，陳展鵬往屋邨找到楊明的前女友。陳展鵬更發揮出色的觀察力，在細節中尋找到楊明行蹤的線索！
《逆天奇案》第十四集劇情劇透(05/20) 破解楊明的心路歷程
陳展鵬憑着細心觀察，在現場找到蛛絲馬跡，順藤摸瓜，終尋至楊明藏身的地方。本以為事情告一段路，但楊明突然逃走……幸陳展鵬早有防備，因他在尋找楊明的過程中，得知他近幾年的生活，開始了解他的心路歷程 ……馮盈盈細心地為陳展鵬處理家務，沒想到林夏薇提早返港。林夏薇母親大力稱讚林夏薇的追求者，熟知陳展鵬脾性的林夏薇知他在呷乾醋，終令陳展鵬笑着回家。另一邊廂，黃智賢發現蔣祖曼與前男友頻密見面，醋意大發。
《逆天奇案》第十五集劇情劇透(05/21) 陸永、C君現身人格改造楓林學院
陳展鵬、黃智賢兩名隊員趙璧渝（妹頭）與陳偉洪（Rocky）發展出戀情，二人公開戀情後，黃智賢卻對Rocky施加壓力，Rocky竟因此決定分手。失戀的妹頭為尋找心靈慰藉，接觸了楓林學院，陸永C君等學員互相坦白共同醫治內心傷口，看似是個有助妹頭治情傷的地方……蔣祖曼邀黃智賢與前男友James共進晚餐，James的感情經歷，令黃智賢反省自己，也不再戴有色眼鏡看待人。妹頭上楓林學院後性情大變，行為怪異，讓陳展鵬等人起疑，暗中調查。